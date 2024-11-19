Yılbaşı Programları Belli Oldu... Ünlülerin Konser Fiyatlarını Gören Gözlerine İnanamadı!

Yerli ve yabancı turizmin en hareketlilik yaşadığı zamanlardan olan yılbaşının salı akşamına denk gelmesiyle birçok otel, kutlama programını hazırlamaya başladı. Çoğu otelde sadece 31 Aralık'a konser programı hazırlanırken, bazı oteller de 28, 29, 30 ve 31 Aralık'ta 4 günlük programlar hazırladı. 4-5 günlük planlanan program kapsamında 2 konser düzenleyecek olan ünlü sanatçılar bulunuyor.

ANTALYA'DAKİ KONSERLER

Konserlerin en yoğun olduğu Antalya'da ünlü sanatçılar Belek, Kemer, Lara- Kundu bölgelerindeki otellerde sahneye çıkacak. Belek'te Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca; Belek'te Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak. Blu Notte Orkestrası; Kemer'de Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertap Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş konser verecek.

KIBRIS'TAKİ KONSERLER

Kuzey Kıbrıs'taki otellerde ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem, Sakiler gibi sanatçılar sahnede olacak. Kayak merkezleri Uludağ'da Gülben Ergen ve Mahsun Kırmızıgül, Sarıkamış'ta Deniz Seki; Sapanca'da Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici, Aşkın Nur Yengi; Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerdeki fiyatları da dikkat çekti. Belek'te 28 Aralık'ta Gökhan Tepe, 29 Aralık'ta Volkan Konak, 30 Aralık'ta Ebru Gündeş ve 31 Aralık gecesi Candan Erçetin'in konser vereceği oteldeki 2 kişi 4 gece en uygun fiyat 72 bin TL'den başlayıp, 130 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Kemer Beldibi'nde 28 Aralık Sibel Can, 29 Aralık Özcan Deniz, 30 Aralık Ferhat Göçer ve 31 Aralık Ziynet Sali'nin sahneye çıkacağı otelin 2 kişilik 4 gecelik fiyatı ise en ucuz odası 81 bin 300 TL'den başlayıp, 122 bin 400 TL'ye kadar yükseliyor.

EN UYGUN FİYAT 61 BİN TL

Uludağ'da Mahsun Kırmızıgül ve Gülben Ergen, Kemer'de Nükhet Duru, Afyonkarahisar'da Ferhat Göçer konserlerinin olduğu otellerde rezervasyonlar şimdiden dolu görünüyor. Sarıkamış'ta Deniz Seki konseri düzenlenecek kayak otelinde fiyatlar, 2 kişi 4 gece için 94 bin 400 TL'den başlayıp 170 bin TL'ye çıkıyor. Kıbrıs'ta Kenan Doğulu'nun konser vereceği otelin 2 kişilik 4 gece fiyatı 151 bin 400 TL'den başlayıp, 227 bin TL'ye kadar yükseliyor. Mustafa Sandal'ın konser vereceği otel 106 bin TL'den, Derya Uluğ'un konser vereceği otel 97 bin TL'den, İrem Derici'nin konser vereceği otel 70 bin TL'den başlıyor. Sapanca'daki ünlü sanatçılı otellerde ise fiyatlar, 61 bin TL'den başlıyor.

Lara'da 28 Aralık Gülben Ergen, 29 Aralık Hakan Altun, 30 Aralık Sertap Erener ve 31 Aralık Oğuzhan Koç ile Kafadar'ın sahne alacağı otelin 2 kişi 4 gecelik fiyatı 61 bin 600 TL'den başlayıp, 140 bin TL'yi buluyor. Belek'te 30 Aralık İskender Paydaş ve 31 Aralık Işın Karaca konserleri olan otelde fiyatlar 72 bin TL'den, yabancı sanatçıların sahne alacağı otelde de 68 bin TL'den başlıyor.

Kaynak: DHA