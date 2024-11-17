Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Pahalıya Patladı: Konser Kaporalarını Geri İstiyorlar

Çok sayıda ünlü isme yapılan "Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından Mehmet Ali Erbil ile birlikte çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç'ın 20'ye yakın konserinin iptal edilmesinin ardından şimdide tazminat şokuyla karşı karşıya kaldı. Ev hapsi sebebiyle konserleri iptal edilen ünlü ismin aldığı konser kaporalarını birçok mekan işletmecisinin sıraya girerek şarkıcının menajerinden geri istedikleri öğrenildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre konserleri iptal edilen Serdar Ortaç tazminat ile karşı karşıya kaldı. "Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede hakkında ev hapsi ile adli kontrol kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın vereceği 20 konser iptal edildi. Konserlerin iptal edilmesinin ardından ünlü şarkıcının daha önce aldığı kaporaları mekanlar geri istemeye başladı. Ünlü şarkıcının aralarında Mersin, Adana, İstanbul ve Kıbrıs gibi bir çok mekanda konseri olacak şarkıcının tek taraflı konser iptalinde sözleşme şartları gereği aldığı yüksek kaporaları misli misli ödemesi gerekiyor.

YILBAŞINDA SAHNE ALAMAZSA 100 MİLYONU GEÇECEK

Öte yandan ünlü ismin ev hapis cezasının uzaması ve yılbaşında da sahne alamayacak olması maddi kayıplarının 100 milyon TL'yi geçeceği öğrenildi. Türkiye'nin en yüksek konser kaşe fiyatlı sanatçıları arasında yer alan Serdar Ortaç'ın konserler için 2 ile 4 milyon TL arasında bir fiyat aldığı biliniyor.

Kaynak: DurakMedya