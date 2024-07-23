Yılan Hikayesine Döndü: Dilan Polat'ın Tutukluğuna Yapılan İtirazda Yeni Gelişme

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraza ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Horoz, "Dilan Polat hakkında herhangi bir tutukluluk değerlendirmesi yapılmamıştır. 4. Ağır Ceza Mahkemesinde değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle 5. Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın iade edilmesine karar vermiştir" dedi.

TEK DOSYA GÖNDERİLMİŞTİ

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'ın dün ulaştığı bilgiye göre ise Dilan Polat'ın tutukluluğuna geçen hafta itiraz edildi. Dosyayı inceleyen Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi kendilerine tek bir dosyanın gönderildiğini, raporlara ilişkin klasörlerin eksik olduğunu ve bu aşamada değerlendirme yapılamayacağını belirtti. Dosya dün tüm klasörleriyle beraber Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

DAVA HAKKINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Vergi Usul Kanunu" ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Hazırlanan ve ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Diğer şüphelilerin de farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem