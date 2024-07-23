Kaldırımda Giden Motosiklet Takla Attı: 2 Yaralı

Adana'da kaldırımda giden motosiklet takla attı. Sürücü ile kaldırımdaki bir kadın yaralandı.

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Kaldırımda Giden Motosiklet Takla Attı: 2 Yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı. Sürücü ile arkasındaki kadın, motosikletin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü ve arkadaşı, önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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