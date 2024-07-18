Polat Çiftinin 908 Sayfalık MASAK Raporunda Neler Var? İlk Kez Gerçek Gündem'de

Türkiye’nin gündemine oturan Dilan ve Engin Polat çifti hakkındaki iddianame geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu ise davadaki en kritik belge. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar 908 sayfalık MASAK raporuna ulaştı.

İşte o raporun detayları:

14 DAİRE 3 ARAÇ

MASAK Dilan Polat’ın hesap hareketlerini tek tek inceledi. Raporda; Dilan Polat üzerine kayıtlı dördü Batman’da olmak üzere 15 daire ve 3 araç olduğu, dairelerden birinin satıldığı belirlendi.

BAHİS SİTESİNDE KAYDI YOK

MASAK 5 ayrı oyun-bahis sitesi ile Dilan Polat’ın bağlantısının olup olmadığını da inceledi. Bu firmalara MASAK tarafından tek tek yazı yazılarak bazı sorular soruldu. Polat’ın bilgi istenen hiçbir firmada üyeliğinin bulunmadığı ve herhangi bir işlem yapmadığı tespit edildi.

MASAK: UFAK BİR YATIRIMCI

MASAK, Dilan Polat’la ilgili kripto borsalarına da bilgi isteme yazısı gönderdi. 20 ayrı kripto şirketten gelen yazıda Dilan Polat’ın üyeliğinin olmadığı belirtildi. Polat’ın Lydians Elektronik Para’da 22 Ekim 2023 tarihinde hesap açtırdığı ancak herhangi bir hesap hareketinin olmadığı belirlendi. Polat’ın BTCTURK’e üyeliğinin olduğu buraya 3 defa para yatırdığı, 5 defa ise parasını çektiği öğrenildi. Raporda bu duruma ilişkin, “Dilan Polat’ın kripto borsasını aktif kullanmadığı, ufak bir yatırımcı gibi davrandığı” ifadeleri yer aldı.

KAYIT DIŞI GELİRLERİ KAYDETMEDİ

Dilan Polat’ın vergi incelemesine ilişkin bilgilerde MASAK raporunda yer aldı. Raporda; vergi tekniği raporunun düzenlendiği soruşturma savcılığına gönderildiği ve o rapora göre Dilan Polat hakkında vergi usul kanununa muhalefet suçundan yapılacak bir işlem bulunmadığına dair sonuca varıldığı kaydedildi. Ancak MASAK raporunda Dilan Polat’ın kayıt dışı gelirlerinin kayıtlarını yasal defterlere yapmadığı ve vergi matrahını azaltıcı ayrı belgeler tuttuğu belirtildi.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI DEĞİL’

MASAK Engin Polat’a ilişkin yaptığı incelemede ise Polat’ın 16 adet evinin ve 5 aracının bulunduğunu tespit etti. Engin Polat’ın sadece Bilyoner.com isimli bahis sitesinde üyeliğinin bulunduğu, 23 kripto varlık şirketinden 2’sine üyeliğinin bulunduğu kaydedildi. Engin Polat’ın Paribu’ya 2021’de üye olduğu ve bu hesabına 350 bin TL yatırdığı, 289 bin 135 TL çektiği görüldü. MASAK, Engin Polat’ın “hayatın olağan akışına aykırı ve suç şüphesi doğuracak bir işleminin bulunmadığını” belirtti.

"AKLAMAYA TERS BİR SÜREÇ"

MASAK raporunda kara para aklamaya ilişkin olarak ise Dilan Polat grubunun yurt içinde ve yurt dışında 150 şube ve franchise işletme sözleşmesi olduğu belirtildi. Çeşitli uygulamalar üzerinden satışlar yaptığı kaydedildi. Dilan Polat şirketler grubunun içinde bulunduğu sektörün yüksek karlılığının bulunduğu da raporda kaydedildi.

Raporda; "suç gelirlerini aklama" eyleminin yasal olmayan yollardan elde edilen bir değere yasal bir görünüm kazandırma çabası olduğu belirtildi. Polat ailesinin ise bu amaca ulaşmak için vergisini ödememekte ve yasal prosedürleri yerine getirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Aklamadaki amacın parayı sisteme sokmak olduğuna dikkat çekilen raporda Engin ve kardeşi Sezgin Polat’ın meşru yollardan elde ettikleri geliri vergi ödememek güdüsüyle hasılatları kayıt dışı bıraktıkları, giderlerini ise sahte belgelerle teşvik ettikleri kaydedildi. Bu durumun aklamaya göre tersine işleyen bir süreç olduğu vurgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem