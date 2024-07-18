Esenyurt'ta Kanlı Pusu! 18 Yaşındaki Genç Öldürüldü

Esenyurt'ta V.T. isimli şahıs, 18 yaşındaki Emre Balaban ve 20 yaşındaki Ş.B.yi silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan gençlerden Emre Balaban, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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İstanbul'un Esenler ilçesi Fatih Mahallesi 933. Sokakta, dün saat 19.20 sıralarında silahlı bir saldırı meydana geldi. İddiaya göre V.T., aralarında husumet bulunan Emre Balaban (18) ve Ş.B.'ye (20) sokak ortasında kurşun yağdırıp yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emre Balaban ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor. Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan Balaban ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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