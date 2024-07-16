İstanbul'un Su Rezervleri Endişe Verici Seviyelere Geriledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 16 Temmuz 2024 tarihli verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları son bir ayda yüzde 74.6'dan yüzde 63.9 seviyesine geriledi.

Yağışların azalması ve sıcak havaların artması baraj doluluk oranlarında düşüşe neden oldu. Haziran ayında yüzde 74.6 olan doluluk oranı, Temmuz ayında yüzde 10.7 oranında azaldı.

Barajlardaki su miktarı en fazla Terkos Barajı'nda (yüzde 76.5) bulunurken, en az Alibey Barajı'nda (yüzde 33.6) yer alıyor.

İSKİ'nin verilerine göre 16 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 71.67

Darlık Barajı: Yüzde 64.75

Elmalı Barajı: Yüzde 65.67

Terkos Barajı: Yüzde 76.5

Alibey Barajı: Yüzde 33.6

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 60.24

Sazlıdere Barajı: Yüzde 55.37

Istrancalar Barajı: Yüzde 36.89

Kazandere Barajı: Yüzde 39.33

Pabuçdere Barajı: Yüzde 47.21