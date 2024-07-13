İstanbul'a Sıcak Hava Dalgası Uyarısı! Hissedilen 40 derece olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BAŞLAYACAK

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAKLAR BAŞLAYACAK

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki hafta da sıcak ve nem bunaltmaya devam edecek. Sıcak havayla birlikte gelen aşırı nem adeta nefes almayı zorlaştıracak.

İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 derecelerde hissedilecek.