İstanbul'a Sıcak Hava Dalgası Uyarısı! Hissedilen 40 derece olacak...

Meteoroloji 13 Temmuz için hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar için aşırı nem dalgası için uyarı yapıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'a Sıcak Hava Dalgası Uyarısı! Hissedilen 40 derece olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BAŞLAYACAK

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAKLAR BAŞLAYACAK

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki hafta da sıcak ve nem bunaltmaya devam edecek. Sıcak havayla birlikte gelen aşırı nem adeta nefes almayı zorlaştıracak.

İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 derecelerde hissedilecek.

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sıcak Hava
Son Güncelleme:
İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
Gelen Şaşkına Döndü: Sahte Adrese Çok Sayıda Sipariş Verip 112'ye Asılsız İhbarda Bulundu Sahte Adrese 6 Ayrı Sipariş Verip, 112'ye İhbar Etti
Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor Çöpe Atıp Zarara Girmeyin! İçinden 18-22-24 Ayar Altın Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor? Muhalefet Partilerinden 7 Vekil AKP'ye mi Geçiyor?
Milyonlarca Çalışan Bekliyor Ama... İşte Asgari Ücrete Ara Zam Yapılmamasının Nedeni İşte Asgari Ücrete Zam Yapılmamasının Nedeni
Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 Yıl Önceki Paylaşımı Gündem Oldu Akımdan Ölen Kişinin Paylaşımı Gündem Oldu
Türkiye Bu Olayı Konuşuyor! 'Elektrik Akımı' Faciası Göz Göre Göre Mi Geldi? 'Elektrik Akımı' Faciası Göz Göre Göre Mi Geldi?
Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş! 'Solcu Gözüyle Yazıyorum' Ülkü Ocakları'na Bağlı Trol Hesapları O İsim Yönetiyormuş!