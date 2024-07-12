Gelen Şaşkına Döndü: Sahte Adrese Çok Sayıda Sipariş Verip 112'ye Asılsız İhbarda Bulundu

İstanbul Esenler'de aynı adrese mobil uygulama üzerinden 6 ayrı sipariş veren bir kişi, 112'ye asılsız ihbarda bulundu.

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Gelen Şaşkına Döndü: Sahte Adrese Çok Sayıda Sipariş Verip 112'ye Asılsız İhbarda Bulundu

İstanbul Esenler Oruçreis Mahallesi'nde, mobil uygulama üzerinden sipariş verilen adrese gelen 6 kurye, siparişin bir kurmaca olduğunu ve adreste öyle birinin yaşamadığını öğrendi.

Bir süre sonra ise aynı adrese 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yönlendirilen ambulans geldi. Farklı uygulamalar üzerinden aynı adrese sipariş veren şüphelinin, 'kalp hastası bayıldı' diyerek aynı adrese ambulans istediği ortaya çıktı. Kuryelerin ve ambulansın evin önünde beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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