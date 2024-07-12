İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir çöp konteynerinde, poşetin içine koyulmuş yeni doğmuş bir bebek bulundu.

İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde çöp atmaya çalışan bir vatandaş, çöp konteynerinin içinden sesler duydu. Konteynerin içine baktığında ise poşetin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin, Çam Sakura Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinde çalışma yaptı. Konu ile ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan çevre sakini Ceren Altuner, “Bahçeye çıktığımızda bir ses duyduk. Bizim komşumuz bebeği görmüş. Biz de ondan sonra gördük. Bir poşetin içerisine sarılı bir şekilde bırakılmış bebek. Maksimum 3-4 günlük bir bebekti. Çöp atarken bebek ağlamış ya da bir ses çıkarmış sanırım. Hemen ambulansı aradı. Ambulansın içerisinde müdahale ettiler. Şu anda hastanede tedavi görüyor” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Avcılar
LGBTİ+ Hakları Aktivisti İris Mozalar Tahliye Edildi LGBTİ+ Hakları Aktivisti İris Mozalar Tahliye Edildi
Söylentiyi Duyanlar Nüfus Müdürlüğü'ne Koşuyor... Ücretsiz ve 5 Dakikada Çözülüyor Söylentiyi Duyanlar Nüfus Müdürlüğü'ne Koşuyor... Ücretsiz ve 5 Dakikada Çözülüyor
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı Kurtlar Vadisi Dizisinin Yıldızından Yeni Dizi... ATV ile Anlaşma Sağlandı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'de Kavga Kızıştı! Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi Mehmet Metiner Hedef Aldı, O İsim Yanıt Verdi
AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı Bazı İsimler Eşyalarını Toplamaya Başladı
Sosyal Medya Danışmanı Krizinde 2. Perde: Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi Kılıçdaroğlu'ndan Hamle Geldi
Milyonlarca Emekli Bu Haberi Bekliyor! Ne Zaman Açıklanacak? AKP Tarih Verdi AKP, Emekli Maaşı İçin Tarih Verdi
AKP'de Emekliye Zam Krizi: Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı! Erdoğan'dan 'Bu İşi Bitirin' Talimatı!