Trafikte Dehşete Düşüren Anlar! Yediği Yumrukla Beyin Kanaması Geçirdi

Dehşete düşüren olay dün akşam İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Akrabaların da olaya karışmasıyla kavga büyüdü.

Kavga sırasında taraflardan birisi karşı taraftan bir kişiye sert bir şekilde yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden kişi başını park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Şok geçiren şahıs yerinden kalkamazken, diğer vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Polis ekipleri tarafları ayırırken ağır şekilde yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Şahsın başına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA