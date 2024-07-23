Trafikte Dehşete Düşüren Anlar! Yediği Yumrukla Beyin Kanaması Geçirdi

İstanbul Sultangazi'de trafikte çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişinin yumrukla saldırdığı kişi arabaya çarparak yere yığıldıktan sonra beyin kanaması geçirdi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son Güncelleme:
><

Dehşete düşüren olay dün akşam İstanbul'un Sultangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta motosikletle otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında kavga çıktı. Akrabaların da olaya karışmasıyla kavga büyüdü.

Kavga sırasında taraflardan birisi karşı taraftan bir kişiye sert bir şekilde yumruk attı. Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden kişi başını park halindeki otomobile çarparak yere düştü. Şok geçiren şahıs yerinden kalkamazken, diğer vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Polis ekipleri tarafları ayırırken ağır şekilde yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Şahsın başına aldığı darbe sonucunda beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

O anlar ise bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
İYİ Parti'de Bir İstifa Daha! Siyasete Başladığı Partiye Dönüyor Siyasete Başladığı Partiye Dönüyor
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Bodrum'da Acı Olay! Havuza Düşen Bir Yaşındaki Bebek Boğuldu Bodrum'da Acı Olay! Havuza Düşen Bir Yaşındaki Bebek Boğuldu
Şanlıurfa'da Kadın Çobanın Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu Kadın Çobanın Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu
Sokak Hayvanlarına İlişkin Görüşmelere AKP'den Yeni Sansür! Sokak Hayvanlarına İlişkin Görüşmelere AKP'den Yeni Sansür
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Bahçeli'den Partisinin Hedef Gösterdiği 154 Kişiye Bir Tehdit Daha: Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı! Kara Kaplı Defteri Çıkarıp Parmak Salladı!
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'