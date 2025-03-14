Grip Şikayetiyle Gitti, Hastaneden Cenazesi Çıktı
Tekirdağ'da ağır bir grip geçiren vatandaş, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Onur Kısacık isimli vatandaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir vatandaş akılalmaz bir şekilde hayatını kaybetti. Geçen hafta grip teşhisi konularak Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Kısacık, yaşamını yitirdi.
Hastalığının ağırlaşmasıyla yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kısacık, burada tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Kısacık’ın ölümünün kesin nedeni otopsi işlemlerinden sonra belli olacak.
Çorlu ilçesinde şoförlük yapan 1 çocuk babası Onur Kısacık'ın genç yaştaki ölümü ailesini, yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu.
Kaynak: İHA
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