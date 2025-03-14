Polisten Sürücülere Trafik Dersi
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araç sürücülerine yönelik olarak sahada trafik eğitimi verirken, bilgilendirici broşür dağıttı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı sürücü/yaya eğitim hedefleri kapsamında trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
Bu kapsamda vatandaşlar, emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve cep telefonu eldeyken araç kullanılmaması hususlarında bilgilendirme yapıldı. Ardından ekipler, araç sürücülerine bilgilendirici broşür verdi.
Kaynak: İHA