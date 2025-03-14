Karabük'te Heyelan Dolayısıyla Kapanan Yol Açıldı
Ovacık ilçesinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin çalışmaları neticesinde yeniden açıldı.
İlçeye bağlı Belen köyü yolunda 16 gün önce kar yağışının ardından heyelan yaşandı.
İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunun ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yeniden ulaşıma açıldığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında, köy yolunun ulaşıma açılmasında geçen sürede duyarlı davranan vatandaşlara ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: