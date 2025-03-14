108 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kadın Yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından aranan D.A. isimli kadın, Vize ilçesinde tespit edilerek gözaltına alındı. "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" başta olmak üzere toplam 308 suç kaydı bulunan D.A., yaklaşık 2 yıldır aranıyordu.

Adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen D.A. hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona katılan ekipleri tebrik etti.

Kaynak: İHA