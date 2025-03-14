Karabük'te Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Karabük'te Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından savcılık koordinesinde 12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 23,69 gram uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şüpheliye 6 bin 531 TL para cezası kesildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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