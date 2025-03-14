Karabük'te Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından savcılık koordinesinde 12-13 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 23,69 gram uyuşturucu madde ile av tüfeği ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Ruhsatsız av tüfeği ile yakalanan şüpheliye 6 bin 531 TL para cezası kesildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: