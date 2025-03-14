Konya’da Çöken 4 Katlı Binanın Bilirkişi Raporunda Korkunç Gerçek, Cinayete Davetiye Çıkarmışlar

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan 4 katlı Taşoluk Apartmanı ocak ayında çökmüş, enkaz altında kalan 5 kişiden 2’si hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralı olarak çıkarılmıştı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada binanın müteahhidi Adnan T., binanın altındaki balıkçının işletmecisi K.F., daha önce aynı yerde kahvehane işleten K.Ö. ve diğer şüpheliler H.İ., M.P., T.D. ve V.D. tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ederken, hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda binanın çökmesinde ihmaller olduğu vurgulanarak asıl yıkılma sebebinin taşıyıcı duvarlarda dayanıksız tuğla kullanılması olduğu belirtildi.

40 DEĞİL 30 SANTİMETRE ÇIKTI

Binadan alınan tuğlaların incelemesinde şu ifadelere yer verildi: Binada kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm olması gerekirken, ortalama 2,90 km/cm olarak tespit edilmiştir. Raporda bodrum katta bulunan duvarların projesinde 40 santimetre olması gereken yerin 30 santimetre yapıldığı, bunun binanın çabuk göçmesinin sebebi olduğu ifade edildi.

İŞ YERLERİ SAĞLAMLIĞI ZAYIFLATTI

Öte yandan bilirkişi raporunda, aynı yerde kahvehane işleten K.Ö.'nün iş yerleri arasında geçiş için kapı açmasının binanın sağlamlığını zayıflattığı da belirtildi. Yine binanın altındaki balıkçının işletmecisi K.F.'nin dükkanlar arasındaki kapı açılmasının binanın sağlamlığını zayıflattığı için kusurlu olduğu da kaydedildi.

Kaynak: İHA