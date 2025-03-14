Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı; 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, Malatya kara yolu üzerindeki 1 Nisan Bulvarı'nda meydana geldi. Bekir Hulusi T. yönetimindeki 27 AHN 005 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Sarıgül’ün kullandığı 35 BRC 641 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hüseyin Sarıgül ve yolcu Fatma Sözdemir yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Hüseyin Sarıgül, sevk edildiği Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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