Debisi Yükselen Çayda Mahsur Kaldı

Olay, Bayramgazi köyü yakınlarında meydana geldi. Dere yatağında çalışan özel bir firmaya ait ekskavatör, çayın debisinin aniden yükselmesi ve yatağın derinleşmesi nedeniyle suda mahsur kaldı. Köy muhtarı Hasan Özkan durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri, operatörü itfaiye merdiveniyle güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan operatör, sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA