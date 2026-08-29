Yeni Partili Cemal Enginyurt’un Danışmanı Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı.

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Yeni Partili Cemal Enginyurt’un Danışmanı Gözaltına Alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturması kapsamında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara’da gözaltına alındı.

Tekinoğlu'nun ikamet adresine yönelik aramalar devam ediyor.

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