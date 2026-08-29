Batman'da Vahşet! Annesini Öldürüp Çöpe Attı

Batman’da Seve Cihangir, evinin avlusundaki çöp konteynerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cihangir’in oğlu H.C., annesini öldürdüğünü itiraf ederek polise teslim oldu.

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Batman'da Vahşet! Annesini Öldürüp Çöpe Attı
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Batman’ın Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta S.C., evinin avlusundaki çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanmış halde cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrolde Cihangir’in bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Cihangir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batman'da Vahşet! Annesini Öldürüp Çöpe Attı - Resim : 1

TESLİM OLDU

Olayın ardından Seve Cihangir’in oğlu H.C., Batman Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. H.C.’nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülürken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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