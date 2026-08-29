Uzayan Davalara Karşu Önemli Adım: 'Alo Adalet 135' Hattı Açılıyor

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve yargı süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirileceğini duyurdu. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, Alo Adalet 135 hizmetinin 1 Eylül itibarıyla pilot illerde başlayacağını açıkladı.

ÖNCE 3 ADLİYEDE UYGULANACAK

Yeni uygulamanın ilk etapta Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde devreye alınacağını belirten Gürlek, vatandaşların uzun süren dava ve soruşturma dosyalarıyla ilgili başvurularını sistem üzerinden hızlı ve güvenli şekilde iletebileceklerini bildirdi.

5 YILI AŞAN DAVALARDA YENİ DÖNEM

Alo Adalet 135 hizmetinden hangi dosyalar için yararlanılabileceğinin ayrıntılarını da paylaşan Bakan Gürlek, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki 5 yılı aşan dava dosyaları için başvuru yapılabileceğini açıkladı. Sistem aynı zamanda 3 yılı aşan soruşturma dosyalarını da kapsayacak. Vatandaşlar bu kapsamdaki dosyalarına ilişkin başvurularını Alo Adalet 135 üzerinden gerçekleştirebilecek.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SESLİ ASİSTAN DA DEVREDE

Yeni sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de yapay zeka kullanımı olacak. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşlar başvurularını yapay zekâ destekli sesli asistan veya uzman temsilciler aracılığıyla iletebilecek. Böylece uzun süredir devam eden dava ve soruşturma dosyalarına ilişkin taleplerin doğrudan ilgili birimlere aktarılması amaçlanıyor.

BAŞVURULAR İLGİLİ BİRİMLERE ULAŞTIRILACAK

Alo Adalet 135 üzerinden alınan başvurular Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına iletilecek. Gerekli görülmesi halinde başvurular ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilecek. Başvurunun ardından süreçle ilgili gelişmeler de vatandaşlara bildirilecek. Bakan Gürlek, gerekli bilgilendirmelerin SMS yoluyla başvuru sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Kaynak: AA