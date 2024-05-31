Yazar Dr. Erdal Atabek hayatını kaybetti

Yazar ve sağlıkçı Dr. Erdal Atabek, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

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Yazar Dr. Erdal Atabek hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve sağlıkçı Dr. Erdal Atabek’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erdal Atabek'in, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi’nde 94 yaşında yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Atabek'in cenazesiyle ilgili bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde verileceği söylendi.

Dr. Erdal Atabek'in yazdığı kitaplar ise şöyle:

Alkol ve İnsan,

İnsan Sıcağı,

Sözüm Sanadır,

Kışkırtılmış Erkeklik-Bastırılmış Kadınlık,

Kuşatılmış Gençlik,

Gençlik Duvarları Yıkıyor,

Kırmızı Işıkta Yürümek,

Cinsellikten İkmale Kalmak,

Kendi Yurdunda Sürgünsün,

Belki de Sensin,

Hayatımız ve Değerlerimiz,

Bizim Duygusal Zekamız,

Çocuklar Büyükler ve Tavşanlar,

Erken Büyüyen Çocuklar,

Modern Dünyada Değişen Değerler

Gençlik ve Sıpa Koleje Gidiyor

Dürüstlük Sevgili Çocuğum.

ÖZEL'DEN BAŞSAĞLIĞI TALEBİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atabek için başsağlığı diledi.

Özel, şunları söyledi:

"TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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