Kahramanmaraş merkezli depremler... Dönemin AKP'li belediye başkanlarına ''soruşturmaya yer olmadığına'' karar verildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı skandal bir karara imza attı. Dönemin AKP’li Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanları hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığı”na karar verildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler... Dönemin AKP'li belediye başkanlarına ''soruşturmaya yer olmadığına'' karar verildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden 481 gün geçti. Depremde, Adıyaman Belediye Başkanlığı binası da yıkılmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları, ''deprem bölgesindeki belediye başkanlarının deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlem almadığı gerekçesiyle binlerce yurttaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğunu'' ileri sürerek, suç duyurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin AKP’li Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ilçe belediye başkanları hakkında ''soruşturma yapılmasına yer olmadığına'' karar verdi.

"SORUŞTURMA İMKANI OLMADIĞI ANLAŞILMIŞTIR"

Başsavcılığın kararında, ''İhbar evrakı incelenmekle; her bir deprem dosyasının ada ve parsel bazlı olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma kaydı yapılıp gerekli ivedi bütün deliller ve ölü muayene işlemlerinin yapılarak ayrı ayrı dosya bazlı soruşturma açıldığı, ilgili sorumlular hakkında, kamu görevlileri ve diğer çalışanlar hakkında ayrı ayrı soruşturma yürütüldüğü, bu nedenle genel suç duyurusu olan iş bu dilekçenin soruşturma imkanı olmadığı ve aynı konuya ilişkin mükerrer soruşturma yapılma imkanı bulunmadığı anlaşıldığından, ihbar olunanlar hakkında kamu adına soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi'' ifadesine yer verildi.

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6 Şubat depremleri Kahramanmaraş
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