İstanbul Valiliği'nden Gezi anmasına karşı yasaklar: Metro istasyonları kapatıldı

Gezi Parkı direnişinin 11. yıl dönümünde yapılacak anma öncesi, M2 Metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonlarının, valilik kararıyla kullanıma kapatıldı. Ayrıca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne girişler çıkışlar da kapatıldı.

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Türkiye tarihindeki en büyük ve ses getiren sivil ayaklanması ve direnişi olan Gezi Parkı eylemleri üzerinden 11 yıl geçti.

Siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, bugün saat 19:00'da Taksim'de, Gezi'nin 11. yılında basın açıklaması yapacak.

İstanbul Valiliği'nden Gezi anmasına karşı yasaklar: Metro istasyonları kapatıldı - Resim : 1

Ayrıca Gezi'de hayatını kaybedenler de anılacak.

İSTANBUL VALİLİĞİ YASAKLADI

1 Mayıs'ta Taksim'i ve Taksim'e geliş güzergahındaki birçok yolu, ulaşım aracını kullanıma kapatan İstanbul Valiliği, Gezi'nin 11. yılında yapılacak anma için de bir dizi yasak kararı aldı.

M2 Metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattının, saat 15:00'dan sonra ulaşıma kapatılacağı açıklandı.

Metro İstanbul'un yaptığı duyuru şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

TAKSİM MEYDANI VE İSTİKLAL CADDESİ KAPATILDI

Saat 15:00 itibarıyla, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile, Taksim-Kabataş Füniküler hattı ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar da kapatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gezi eylemleri Gezi Parkı direnişi anması Metro Taksim İstanbul
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