Dink suikastı için istenen cezalar belli oldu

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

8 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3 sanık hakkında beraat ve diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda ceza talep edildi

NE OLMUŞTU?

Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından öldürülmüştü.

Tetikçi Ogün Samast, cezasını doldurduğu için 15 Kasım 2023'te serbest bırakılmıştı.

Suikastın arkasındaki karanlık güçler ortaya çıkmazken, Dink cinayeti de yıllardır süre gelen farklı inançlara ve milletlere mensup Türkiye vatandaşlarına yönelik şiddetin bir yansıması olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı.

Kaynak: ANKA