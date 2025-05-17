Yavuz Bingöl'den Bir Sırrı Süreyya Önder Mesajı Daha! 'Barış Geldi Yurduna Baboş'

Sırrı Süreyya Önder'in ani kaybı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Siyasetten sanat camiasına kadar pek çok isim Önder'in hayatını kaybetmesiyle sarsıldı. Bu isimlerden biri de uzun yıllardır dostu olan Yavuz Bingöl'dü.

Önder'in hayatını kaybetmesi sonrası Bingöl, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Haberi duyar duymaz hastaneye gittim. Evvelsi gün, bir saat 20 dakika görüntülü konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Renkli bir kişiliği var biliyorsunuz. 30 yıla yakın dostluğumuz var. Oktay (Kaynarca), Olgun (Şimşek) hep bir araya gelir, türkü söyleriz. İnanılmaz türkü repertuvarı vardır. Önemli bir yazar, iyi bir yönetmendir. Kıvrak zekâya sahiptir, çok iyi hikaye anlatıcısıdır. Barış sürecine de çok büyük katkı koydu yıllardır. Sırrı'ya gerçekten çok ihtiyaç var. Kanser olduğunu biliyorduk ama hastalık süreciyle ilgili bir şey anlatmıyordu. Bu süreçti çok çalıştı ve kendini ihmal etti. İnşallah sağlıkla ayağa kalkar."

'BARIŞ GELDİ YURDUNA BABOŞ'

Bingöl'den yakın arkadaşı Önder ile ilgili bir paylaşım daha geldi. Sosyal medya platformundan birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşan Bingöl, şu notu düştü:

"Can dostum yokluğun, eksikliğin hep hissedilecek. Yerin dolmayacak. Acın hafiflemeyecek. Daima özlenecek, hatırlanacak. Yüzümüzdeki tebessüm olmaya devam edeceksin. Rahat uyu, barış geldi yurduna baboş."