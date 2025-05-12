Tarihi Karar Sonrası Sanat Dünyasından İlk Mesaj! Yavuz Bingöl Haberi Duyunca İlk Ne Yaptığını Açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu. 5-7 Mayıs tarihlerinde ‘kongresini’ toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.

'ŞÜKÜR NAMAZI KILDIM'

Karar sonrası, katıldığı TV100 canlı yayınında açıklamalarda bulunan sanatçı Yavuz Bingöl, karardan çok mutlu olduğunu ifade etti. Bingöl, "Bu noktaya geldiği için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Bugün kalkıp şükür namazı kıldım” dedi.

Sabah güne çok mutlu ve umutlu uyandığını belirten Bingöl, “Öncelikle Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürler, Sırrı Süreyya’yı rahmetle anıyorum. Bu sürecin bu noktaya gelmesinde ikisinin çok büyük katkısı var. Bu işin zamanında çok acısını çektik, çilesini çektik. Bu noktaya geldiği için çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. PKK’da geldiği noktayı kaybetmişti. Devlet Kürt müziğinin, dilinin önünü açtı. Hakim karşısında kendini kendi dili ile savunur hale geldi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TV100