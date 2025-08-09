Yatalak Annesini Öldüresiye Darp Etmişti! O Cani İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadına yönelik şiddetin giderek artması toplumda endişe yaratırken, geçtiğimiz günlerde Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde perşembe günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde ve baygın halde olduğunu gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

PARA İSTEYİP DARP ETTİ

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü tespit etti. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı anlaşıldı.

7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojisinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği iddia edilen M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan anne H.G.G. ise beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen kadının tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: İHA