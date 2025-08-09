Yatalak Annesini Öldüresiye Darp Etmişti! O Cani İçin Karar

Denizli'de yatalak annesini darp ederek komalık eden 37 yaşındaki tıp mezunu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması devam eden kadının ise hayati tehlikesi sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadına yönelik şiddetin giderek artması toplumda endişe yaratırken, geçtiğimiz günlerde Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Pamukkale ilçesine bağlı Fesleğen Mahallesi'nde perşembe günü meydana gelen olayda; 2 yıldır yatalak olan H.G.G.'nin 2 aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde ve baygın halde olduğunu gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahale sonrası kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

Yatalak Annesini Öldüresiye Darp Etmişti! O Cani İçin Karar - Resim : 1

PARA İSTEYİP DARP ETTİ

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü tespit etti. "Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı anlaşıldı.

7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojisinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği iddia edilen M.G., polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan anne H.G.G. ise beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne nakledildi. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen kadının tedavisine devam ediliyor.

Denizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya SoktuDenizli'de 'Doktor' Vahşeti: Yatalak Annesini Saatlerce Darp Ederek Komaya SoktuGüncel
Isparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede ÖldüIsparta'da Vahşet! Eşinin Boğmaya Çalıştığı Kadın Hastanede ÖldüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadına Şiddet Denizli
Son Güncelleme:
Süper Lig'de Yılın Bombası! Sergen Yalçın Yeşil Sahalara Geri Dönüyor, Hoş Geldin Yuvana Süper Lig'de Yılın Bombası! Yeşil Sahalara Geri Dönüyor
Marmaray'da 2 Saat Arayla 2 İntihar! Marmaray'da 2 Saat Arayla 2 İntihar!
Gece Bekçisi Siparişi Beğenmedi, Çocuğu Darbetti! Skandal Şiddet Kamerada Gece Bekçisi Siparişi Beğenmedi, Çocuğu Darbetti! Skandal Şiddet Kamerada
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!