Marmaray'da 2 Saat Arayla 2 İntihar!
Marmaray'da 2 saat arayla 2 intihar vakası meydana geldi. Seferler bir süre gecikmeli yapılmasının ardından yeniden normalde döndü.
Marmaray’da zaman zaman meydana gelen intihar vakalarına bugün iki tanesi daha eklendi.
Marmaray’da 2 saat arayla 2 intihar vakası yaşandı. Güzelyalı istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği bildirildi.
Marmaray’dan yapılan açıklamada, seferleri Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.
Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Bir intihar vakası da Darıca istasyonunda meydana geldi. Seferlerin bir süre Gebze-Darıca istasyonları arasında gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.
Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Daha sonra yapılan bildirimde seferlerin iki yönde de normale döndüğü kaydedildi.
