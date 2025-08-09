Marmaray'da 2 Saat Arayla 2 İntihar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmaray’da zaman zaman meydana gelen intihar vakalarına bugün iki tanesi daha eklendi.

Marmaray’da 2 saat arayla 2 intihar vakası yaşandı. Güzelyalı istasyonunda bir vatandaşın intihar ettiği bildirildi.

Marmaray’dan yapılan açıklamada, seferleri Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

Sayın yolcularımız;



Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.



Yolcularımıza önemle duyurulur. — Marmaray (@Marmaraytcdd) August 9, 2025

Bir intihar vakası da Darıca istasyonunda meydana geldi. Seferlerin bir süre Gebze-Darıca istasyonları arasında gecikmeli olarak yapıldığı kaydedildi.

Sayın yolcularımız;



Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.



Yolcularımıza önemle duyurulur. — Marmaray (@Marmaraytcdd) August 9, 2025

Daha sonra yapılan bildirimde seferlerin iki yönde de normale döndüğü kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi