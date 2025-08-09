12 Yaşındaki Eyüp Can Dönercide Ölmüştü! Bir Acı Haber de Mersin'den... 16 Yaşındaki Emir Çalıştığı Tamirhanede Tırın Altında Kalarak Can Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi’nde 7 Ağustos'ta yaşanan facia, bir çocuğun daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Mersin-Tarsus D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir tamir atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç, tamir için getirilen 21 ACS 623 plakalı tırın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan’ın (23) aracı çalıştırması ve hareket ettirmesiyle altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Kılınç’ın TIR’ın hareket etmesiyle ağır şekilde yaralandığı görüldü. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ancak, 16 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Umut Fidan, olayla ilgili gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

16 yaşında çalışmak zorunda bırakılan Emir Kılınç'ın ölümü, akıllara çalıştığı dönercide hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'i getirdi. Güner'in iş cinayetinde hayatını kaybetmesi, iş yerlerinde çocukların çalıştırılmasına dair tartışmaları alevlendirmişti.

Her iki iş cinayeti de, çalışmak zorunda bırakılan çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasının yarattığı riskleri ve denetim eksikliklerini yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: İHA