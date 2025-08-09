AFAD Açıkladı! Balıkesir'de Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.03'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6.98 kilometre olarak kaydedildii.

Balıkesir depreminin merkez üssü Sındırgı olduğu belirtildi.

