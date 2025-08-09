AFAD Açıkladı! Balıkesir'de Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.03'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depreme ilişkin verileri paylaştı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.03'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6.98 kilometre olarak kaydedildii.
Balıkesir depreminin merkez üssü Sındırgı olduğu belirtildi.
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-09
Saat:12:03:29 TSİ
Enlem:39.23583 N
Boylam:28.07389 E
Derinlik:6.98 km
