Fatih’te Esnaf Arasında Tekme ve Yumruklu Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün saat 17.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede iş yeri bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü.

Fatih’te esnaf arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Gerilimin artması üzerine taraflardan biri temizlik aracı olan çekpasla saldırıya geçti. Ardından diğer grup da tekme ve yumruklarla karşılık verince sokak ortası savaş alanına döndü.

2 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, yaralanan iki 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise tarafları ayırarak kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Fatih’te esnaf arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA