Fatih’te Esnaf Arasında Tekme ve Yumruklu Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü
İstanbul Fatih’te esnaf arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tahtakale Mahallesi’nde yaşanan olayda, çekpasla yapılan saldırının ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan arbedede 2 kişi yaralanırken, kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olay, dün saat 17.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede iş yeri bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü.
Gerilimin artması üzerine taraflardan biri temizlik aracı olan çekpasla saldırıya geçti. Ardından diğer grup da tekme ve yumruklarla karşılık verince sokak ortası savaş alanına döndü.
2 KİŞİ YARALANDI
Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, yaralanan iki 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise tarafları ayırarak kavgaya karışanları gözaltına aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
