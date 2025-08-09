Fatih’te Esnaf Arasında Tekme ve Yumruklu Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü

İstanbul Fatih’te esnaf arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tahtakale Mahallesi’nde yaşanan olayda, çekpasla yapılan saldırının ardından tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaşanan arbedede 2 kişi yaralanırken, kavga anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son Güncelleme:
Fatih’te Esnaf Arasında Tekme ve Yumruklu Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün saat 17.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, bölgede iş yeri bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü.

Fatih’te Esnaf Arasında Tekme ve Yumruklu Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü - Resim : 1
Fatih’te esnaf arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Gerilimin artması üzerine taraflardan biri temizlik aracı olan çekpasla saldırıya geçti. Ardından diğer grup da tekme ve yumruklarla karşılık verince sokak ortası savaş alanına döndü.

2 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, yaralanan iki 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise tarafları ayırarak kavgaya karışanları gözaltına aldı.

Fatih’te Esnaf Arasında Tekme ve Yumruklu Kavga! Ortalık Savaş Alanına Döndü - Resim : 2
Fatih’te esnaf arasında tekme ve yumruklu kavga kamerada

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine YürüdüTrafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine YürüdüGüncel
Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL KazandıHalı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL KazandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul fatih
Son Güncelleme:
Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü
Halı Sahada Yaralandı, Yargıtay Emsal Karar Verdi! 1 Milyon TL Kazandı Halı Sahada Yaralandı, 1 Milyon TL Kazandı
Bakanlıktan Milyonlarca Çiftçiye Müjde: 116 Milyon Liralık Ödeme Hesaplara Yatırılıyor, Hemen Kontrol Edin Çiftçilere destek ödemeleri hesaplara yatıyor
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!