Gece Bekçisi Siparişi Beğenmedi, Çocuğu Darbetti! Skandal Şiddet Kamerada

Adana’nın Çukurova ilçesinde gece bekçisi K.K., markette çırak olarak çalışan 15 yaşındaki A.G.’yi darbetti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan gece bekçisi K.K., izinli olduğu bir gün Ramazan Gündeş'e ait marketten marul siparişi verdi. Siparişi, Gündeş’in marketinde çırak olarak çalışan yeğeni A.G. teslim etti. Kısa süre sonra K.K., ürünü beğenmediğini belirterek marketi aradı.

15 YAŞINDAKİ ÇIRAĞI DARBETTİ

İade talebine olumlu yanıt alan K.K., markete gelerek ürünü teslim etti. Burada henüz bilinmeyen bir sebeple A.G. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce K.K., A.G.’yi darbederek iş yerinden ayrıldı.

Bekçinin çocuğu darbettiği anlar kameralara yansıdı

DARP RAPORU ALINDI

Saldırının ardından A.G., ailesiyle birlikte Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi’ne giderek K.K. hakkında şikâyetçi oldu. A.G.’nin aldığı darbelerle ilgili darp raporu alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

K.K.’nin çırak A.G.’yi darbettiği anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, K.K.’nin A.G.’ye fiziksel müdahalede bulunduğu açıkça görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

