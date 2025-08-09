Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü
Şişli Nişantaşı’nda dün akşam saatlerinde yaşanan bir yol verme anlaşmazlığı, iki sürücü arasında gerginliğe yol açtı. Araçlarından inen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyürken, erkek sürücü otomobilinden aldığı sopayla kadın sürücünün üzerine yürüdü. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Saat 20.30 civarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre trafikte yol verme meselesi yüzünden kadın bir sürücüyle erkek sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyünce her iki sürücü de araçlarından indi ve karşılıklı atışma devam etti.
TEHDİTLER SAVURDU
Bu sırada erkek sürücü aracından bir sopa alarak tehditkâr şekilde kadına doğru ilerledi. Olay yerine yakın vatandaşların müdahalesiyle taraflar daha fazla büyümeden ayrıldı.
‘KOLUMU SIKTIN’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücünün eline sopa alarak kadına doğru yöneldiği, yüksek sesle bağırdığı görülüyor.
Kadın ise “Kolumu sıktın!” diyerek tepki gösteriyor. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: