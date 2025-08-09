Trafikte Utanç Anları! Tehdit Etti, Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saat 20.30 civarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre trafikte yol verme meselesi yüzünden kadın bir sürücüyle erkek sürücü arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma büyüyünce her iki sürücü de araçlarından indi ve karşılıklı atışma devam etti.

Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü

TEHDİTLER SAVURDU

Bu sırada erkek sürücü aracından bir sopa alarak tehditkâr şekilde kadına doğru ilerledi. Olay yerine yakın vatandaşların müdahalesiyle taraflar daha fazla büyümeden ayrıldı.

Sopayla Kadın Sürücünün Üzerine Yürüdü

‘KOLUMU SIKTIN’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Kameraya yansıyan görüntülerde, erkek sürücünün eline sopa alarak kadına doğru yöneldiği, yüksek sesle bağırdığı görülüyor.

Kadın ise “Kolumu sıktın!” diyerek tepki gösteriyor. Olay, çevredekilerin araya girmesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA