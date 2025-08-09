Öğrencileri Bir Gecede Yurtsuz Bıraktılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu son yıllarda giderek katlanırken, İzmir'in en köklü üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü skandal bir karara imza attı. Üniversiteye bağlı Buca Erkek Öğrenci Yurdu'nu "depreme dayanaksız olduğu" gerekçesiyle eğitim yılının başlamasına bir ay kala kapatma kararı alırken, duruma öğrenciler ve Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez tepki gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin barındığı yapıların güvenliğinin çok önemli olduğu ifade ederek "Yapılan teknik incelemeler sonucunda, Buca Erkek Öğrenci Yurdu binasında yapı güvenliği bakımından ve deprem riski oluşturabilecek bazı unsurların bulunma ihtimali tespit edilmiştir" dedi ve yurt binasının 2025–2026 eğitim öğretim yılı boyunca kapalı tutulmasına karar verildiğini aktardı.

'BUGÜN FARK ETMEDİLER HERHALDE'

Öğrencilerin barınma sorunu yaşamamaları için Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde alternatif yurt imkânları sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen rektörlük sert tepkiyle karşılaştı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Lülüfer Körükmez, 500'den fazla öğrencinin okulların açılmasına bir ay kala yersiz yurtsuz kaldığını vurguladı.

Lülüfer Körükmez, öğrencilerin depreme dayanıksız, güvenliksiz binalarda yaşamalarını elbette istemediklerini belirterek "Ancak Dokuz Eylül Rektörlüğü yaz ortasında yeni öğrencilerin gelmesine çok az bir vakit kala ve eski öğrencilerin de okula bir ay kala bu kadar plansız bir karara imza attı. Binanın depreme dayanıksız olduğunu herhalde umuyoruz ki bugün fark etmediler. Dolayısıyla öğrencilerin çok daha önceden bu konuda bilgilendirilmiş olması gerekirdi" dedi.

'TARİKATLARIN ÖNÜ AÇILIYOR'

Körükmez, Üniversitenin KYK Genel Müdürlüğü'nün bir barınma planı sunacağı söylemlerini gerçekçi bulmadığını ifade ederek "Maalesef ki KYK daha dört yıl önce yıkılan varyanttaki yurdun yerine yeni bir yurt yapmadı. Dolayısıyla KYK'nın bir ay içerisinde beş yüzden fazla öğrencinin barınacağı yeni bir bina tesis edeceğine inanmak çok mümkün değil. Ama biliyoruz ki bütün bunlar ne depremle ilgili ne de öğrencilerin güvenliğiyle maalesef ki keşke olsaydı bütün dertleri, öğrencilerin güvenliği olsaydı. Öğrenciler peyderpey yerlerinden yurtlarından edinerek düşük fiyatlı olsa dahi kalabildikleri kamu hizmeti alabildikleri binalardan yerinden edilmekte ve bunun yerine tarikat yurtlarının eline bırakılmakta. İzmir'in her yerinde pek çok başka ilde tarikat yurtlarının açıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Yükseköğretimde öğrencileri ekonomik kriz kapanına kıstırmanın yollarından bir tanesinin barınma koşullarıyla oynamak ve onları tarikat yurtlarına mahkum etmek olduğunu söyleyen Körükmez, "Bir an önce Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne çağrımızdır bu. Öğrencilerimizin KYK yurtlarında o koşullarda barınması için önlem alınması ve harekete geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bugünkü yaptıkları açıklamanın arkasında durmalarını ve okullar eğitim öğretim başlamadan bir an önce öğrencilere yeni bir yer gösterilmesi gerekir. Bir ay kala öğrenciler sokaklarda yüksek kiralar arasında ev aramak durumunda kalmamalı. Öğrencilerimiz tarikat yurtlarına tamah etmek zorunda kalmamalıdır" dedi.

Üniversite öğrencileri ise sosyal medyadan yurdun kapatılması kararına tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA