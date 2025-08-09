Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp’te 26 Mart 2006’da kurulan Uluslararası Balkan Üniversitesi, son dönemde "sahte diploma" iddialarıyla gündeme geldi.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın iddiasına göre, üniversitenin adının karıştığı skandalda, kurumun Türkiye’de bir paravan gibi kullanıldığına dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.

ŞENTOP’UN ONURSAL BAŞKANI OLDUĞU YILLAR…

İddiaya göre, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden mezun olan çok sayıda kişi Türkiye’de hâkim, savcı, bürokrat ve kamu görevlisi olarak atandı. En dikkat çekici dönem ise, ‘Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un üniversitenin mütevelli heyeti onursal başkanı olarak görev yaptığı 2019-2023 yılları’ oldu. Bu süreçte, Edirne Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi ile imzalanan protokoller kapsamında, YÖK’ten resmi denklik alınmadan binlerce öğrenciye diploma verildiği iddia ediliyor.

PANDEMİDE TANITIM, FORSLU REKLAM

Salgın döneminde öğrenci çekmek için yürütülen kampanyalarda ‘Salgın bitti, Türkiye’de tercih ettiğin üniversitede oku’ sloganı kullanıldı. Üstelik reklam ve tanıtımlarda ‘Cumhurbaşkanlığı forsu ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) amblemi’ yer aldı. Bu durumun resmi kurumların izni dışında gerçekleşip gerçekleşmediği ise merak ediliyor.

DENKLİK İÇİN BASKI VE SAHTE İMZA İDDİASI

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin diplomalarına denklik kazandırılması amacıyla, YÖK üzerinde yoğun baskı kurulduğu da öne sürüldü. Özellikle YÖK Denklik Birimi’nin başında bulunan S.Ç.’ isimli görevli üzerinde oluşturulan baskılar sonucunda usulsüz denkliklerin verildiği iddia edildi. S.Ç. adına atılan bazı belgelerde ‘sahte e-imza’ kullanıldığı iddiaları da gündeme geldi. Artan baskılara dayanamadığı belirtilen S.Ç., YÖK tarafından görevden alındı.

YÖNETMELİK ZEMİN Mİ HAZIRLADI?

İddialara göre, ‘Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne denklik verilmesi için YÖK Başkanı Yekta Saraç ile anlaşılarak gerekli işlemler hazırlandırıldı.’ Bu süreçte 9 Nisan 2021 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle, aynı bölgede faaliyet gösteren Uluslararası Vizyon Üniversitesi’nin Türkçe eğitim programlarının önü kesildi. Böylece Vizyon Üniversitesi’nin denklik hakkı iptal edilirken, Balkan Üniversitesi avantajlı konuma getirildi.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ MAĞDUR OLDU

Yönetmelik değişikliğinden bugüne yaklaşık 2 bin öğrencinin Uluslararası Balkan Üniversitesi’nden mezun olduğu belirtiliyor. Ancak denkliği YÖK tarafından verilmediği öğrenilen başka bir 2 bin öğrencinin daha bulunduğu ifade ediliyor. Bu süreçte öğrenci kayıt ücretleri, ‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ üzerinden sağlanan burslarla birlikte milyonlarca euroluk bir ekonomik rant yaratıldığı iddia ediliyor. Skandalın ardından, Cumhurbaşkanı ‘Recep Tayyip Erdoğan’a şikayette bulunulduğu’ da gelen bilgiler arasında.

ŞENTOP’TAN İDDİALARA YANIT

Adının sık sık üniversiteyle anılması üzerine açıklama yapan Mustafa Şentop, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. ‘Uzaktan yakından ilgisi yoktur’ diyerek iddiaları yalanlayan Şentop, sadece ‘manevi destek’ verdiğini söyledi.

