Gıda ve içecek sektöründe uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan DİMES Genel Müdürü Cem Kurt İstanbul’da hayatını kaybetti. Kurt'un öüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Gıda ve içecek sektöründe uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2,5 yıldır DİMES A.Ş.’nin genel müdürlüğünü üstlenen Cem Kurt (50),, kariyeri boyunca Doğanay’da CEO, ayrıca Tamek, Danone ve UNO Unmaş (Yıldız Holding) gibi önemli firmalarda yöneticilik yaptı.

CEM KURT KİMDİR?

Ankara Atatürk Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kurt, İşletme Yönetimi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama alanlarında da yüksek lisans derecesi aldı. Gıda ve içecek sektöründe saygın bir kariyere sahip olan Kurt, 2015’ten bu yana MEYED – Meyve Suyu Endüstrisi Derneği’nin yönetim kurulu üyeliğini de yürütüyordu.

Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve iki çocuk babası olan Cem Kurt’un cenazesi, dün ikindi vakti Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

