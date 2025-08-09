Mesai Arkadaşları Öldürüldü, Protesto Edemediler: Meclis'te Utandıran 'Saliha Akkaş' Yasağı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de günden güne artan kadın cinayetleri, bu sistematik erkek şiddetine karşı çözüm üretmesi beklenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kadar uzandı. Meclis'te temizlik görevlisi olarak çalışan Saliha Akkaş, TBMM'ye 100 metre mesafedeki evlerinde eşi Salih Akkaş tarafından 37 bıçak darbesiyle öldürüldü. Salih Akkaş, cinayetin ardından da intihar etti.

SERBEST BIRAKILMASA SALİHA HAYATTA OLACAKTI

Cinayete giden süreçte Saliha Akkaş'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açtığı ve tehditleri nedeniyle uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenildi. Kararı ihlal eden Salih Akkaş'a 3 gün hapis cezası verildiği ama para cezasına çevrildiği belirtilirken, serbest kalan adamın da cezasız kaldığı için Saliha'yı katlettiği bildirildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI İÇİN PROTESTO YASAK

Nefes gazetesinin haberine göre; başta Saliha’nın arkadaşları olmak üzere Meclis çalışanları cinayeti protesto etme kararı aldı. Meclis’in merdivenlerine 1 dakika sessizce oturarak kadın cinayetlerini protesto etmek için harekete geçtiler. Ancak temizlik işlerinin kat şefleri Saliha’nın mesai arkadaşlarına izin vermedi.

Saliha’nın üyesi olduğu Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası ise ne açıklama yaptı ne de üyelerini Saliha’yi anma toplantısına çağırdı.... TBMM’de kadın cinayetlerini sadece memurlar, danışmanlar ve milletvekilleri lanetledi.

Kaynak: Nefes Gazetesi