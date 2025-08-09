Komisyonda Telefon Kararı: Vekiller Kapıda Bırakıyor

TBMM'de “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” ikinci toplantısını yaparken, vekillerden toplantıya telefonsuz gelmeleri istendi.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün ikinci toplantısını yaparken, ilginç bir olay yaşandı.

TBMM’de kuruluşundan bu yana pek çok gizli toplantı yapılırken, bu toplantılarda tutanaklar da 10 yıl boyunca gizli tutuluyor.

Bu toplantılar öncesinde gazetecilerin görev yaptığı basın koridoru da bolaştılırken, Meclis tarihinde bir ilk yaşandı.

AMAÇ BİLGİ SIZMASINI ÖNLEMEK

Nefes’te yer alan habere göre, Komisyonun ilk toplantısı sürerken, dışarıya bilgi sızmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bilgi sızmasını önlemek için çözümü buldu.

Komisyon üyesi milletvekillerinden toplantıya bundan böyle telefonsuz gelmeleri istenirken, dün yapılan ikinci toplantıda vekillerin telefonları toplandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Numan Kurtulmuş
