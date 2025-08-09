Avrupa’yı Donduracak Tehlike! Bilim İnsanları Felaket Senaryosunu Açıkladı! 300 Yıl Önce Başlamış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya iklim dengesi için kritik öneme sahip Körfez Akıntısı’nın sanılandan çok daha önce yavaşlamaya başladığı ortaya çıktı. Yeni araştırmalar, Atlantik Meridyen Devrilme Sirkülasyonu (AMOC) olarak bilinen ve okyanusların "taşıma bandı" olarak tanımlanan bu sistemdeki değişimin, Avrupa’yı ciddi bir soğuma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini gösteriyor.

İKLİMİ ILIMAN TUTAN SİSTEM TEHLİKEDE

Meksika Körfezi’nden başlayarak Atlantik Okyanusu üzerinden Avrupa’ya uzanan sıcak su akıntısı, tropik bölgelerden kuzeye doğru sıcak ve tuzlu suları taşıyor. Bu sayede Avrupa, İngiltere ve ABD’nin doğu kıyıları daha ılıman kışlar yaşıyor. Ancak bilim insanları, sistemin yavaşlamasının bu iklim düzenini bozabileceği uyarısında bulunuyor.

YAVAŞLAMA 300 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Southampton Üniversitesi’nden Edward Forman ve Durham Üniversitesi’nden James Baldini öncülüğünde yürütülen çalışmada, Körfez Akıntısı’nın sanılandan yaklaşık 300 yıl önce, 1720 civarında yavaşlamaya başladığı belirlendi. Bu tespit, yavaşlamanın Sanayi Devrimi ve fosil yakıt kullanımının yaygınlaşmasından yaklaşık iki yüzyıl önce gerçekleştiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, Bermuda açıklarındaki Leamington Mağarası’nda bulunan sarkıtları inceleyerek geçmiş deniz yüzeyi sıcaklıklarını analiz etti. Bulgulara göre, 1720’den sonraki yüzyılda Bermuda kıyılarında belirgin bir soğuma, ABD’nin doğu kıyılarında ise ısınma yaşandı. Bu durum, akıntının kuzeye kaydığının kanıtı olarak değerlendirildi.

ÇÖKÜŞ SENARYOSU FELAKET GETİREBİLİR

Bilim insanlarına göre AMOC çok fazla yavaşlarsa, sistemin çökmesi mümkün. Böyle bir senaryoda Kuzey Avrupa’da kış sıcaklıklarının 15 derece düşebileceği tahmin ediliyor. Örneğin Londra’da kışın ortalama 5 derece olan sıcaklık, -10 dereceye inebilir. Bu durum, haftalarca süren kar örtüsü ve donmuş nehirler anlamına geliyor.

Tarihsel verilere göre, 14–19. yüzyıllar arasında yalnızca 1-2 derecelik sıcaklık düşüşünde bile "Küçük Buzul Çağı" yaşanmıştı. 15 derecelik bir düşüş ise bunun yaklaşık 10 katı etki yaratabilir.

GIDA GÜVENLİĞİ DE TEHLİKEDE

Böylesi bir değişim, tropikal ve subtropikal bölgelerde yağış düzenlerini bozarak tarım üretimini olumsuz etkileyebilir. Gıda güvenliği, ekosistemler ve milyonlarca insanın yaşam koşulları ciddi risk altına girebilir. Araştırmacılar, küresel sıcaklığın 1,5 dereceyi aşmasının bu süreci hızlandırabileceğini ve yüzyıl içinde AMOC çöküşünün mümkün olabileceğini vurguluyor.

