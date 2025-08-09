İlber Ortaylı'dan Fatih Altaylı'ya Ziyaret, 'Biraz Daha Dayan, Gelecek Biziz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 22 Haziran’dan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ortaylı, Altaylı’nın moralini yüksek olduğunu söyleyerek, “Biz dostumuzu özledik. Onu yeniden ekranlarda görmek istiyoruz. 'Biraz daha dayan' diyoruz… Millet ve devlet sağ olsun, vatan biziz, tarih biziz, gelecek bizleriz" ifadelerini kullandı.

Altaylı’nın gündemi yakında takip ettiğini, spor yaptığını ve kitap okuduğunu belirten Ortaylı, “Fatih’le sohbetimizde de değindik; cezaevi, doğru değerlendirildiğinde insana kalıcı kazanımlar sağlayabilir. Tarihte mapushanede dil öğrenenler, edebi eserler kaleme alanlar var. Troçki’nin hitabet seviyesinde Almanca öğrenmesi ya da Prosper Mérimée’nin 20 günlük tutukluluğunda Rusçanın gramerini çözmesi bu anlamda çarpıcı örneklerdir. Elbette bu, kişinin ruhsal dayanıklılığıyla da ilgili. Hapishane bir çöküş değil, toparlanma dönemi olarak görebilenler için farklı bir okul olabilir. Türk toplumu da bu süreci kendi gelenekleriyle anlamlandırabilen özgür bir kitledir” diye yazdı.

“Fatih’in ilk duruşması 3 Ekim’de. Görünen o ki, iddianamenin hazırlanması, serbest bırakılması ya da belki de başka bir davaya gerek olmadığına karar verilmesi gündeme gelebilir. Takipçisi olacağız” diyen Ortaylı, Altaylı’yı özlediğini ve yeniden ekranda görmek istediğini belirtirken, “Sokağa çıktığımda pek çok kişi 'Fatih’le programlara ne zaman başlayacaksınız?' diye soruyor. Herkes merakta. Elbette tüm dostlarının onu ziyaret etmesi mümkün değil ama Fatih, sevenlerinden gelen mesajları aldığını ve bu desteği hep yanında hissettiğini söyledi. 'Biraz daha dayan' diyoruz… Millet ve devlet sağ olsun, vatan biziz, tarih biziz, gelecek bizleriz” dedi.

