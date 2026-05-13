Yasa Dışı Araç Ağına Darbe: 13 İlde Eş Zamanlı Baskın

Artvin merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlenen 11 yabancı plakalı araçla ilgili 11 kişi tutuklandı. Soruşturmada 100 milyon TL’lik bir ağın izine ulaşıldı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye’ye getirdiği, 10 şüphelininse usulsüz giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

TUTUKLAMA KARARI

Artvin merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Yalova, Edirne, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirildiği belirlenen 11 araçtan 10’una da el konuldu.

Kaynak: DHA

Artvin dolandırıcılık
