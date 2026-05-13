Bolu Belediyesi İddianamesi Hazır: Tanju Özcan'a 263 Yıla Kadar Hapis Talebi

Bolu Belediyesi'ne ilişkin 'yolsuzluk' iddianamesi hazırlandı. 19 kişi hakkındaki iddianamede, tutuklu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Bolu Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da bulunduğu 7’si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 178 sayfalık iddianamede Özcan hakkında 'irtikap', 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet' suçlamaları yöneltildi.

MARKETLERE BASKI İDDİASI

İddianamede soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nun ihbarıyla başlatıldığı belirtildi. Dosyada, bazı zincir marketlerin Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi yapmaya zorlandığı, kabul etmeyen firmalara yoğun denetim uygulandığı öne sürüldü.

RUSHSAT KARŞILIĞI RÜŞVET SUÇLAMASI

'Ruhsat olayı' başlığında Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın bir müteahhitten ruhsat işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettiği iddia edildi. 'Kurban olayı' bölümündeyse BolSev Vakfı üzerinden toplanan 845 bin liralık bağış karşılığında kurban kesimi yapılmadığı ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlendiği savunuldu.

İddianamede ayrıca bazı şirketlerden hak ediş ödemeleri ve ruhsat işlemleri karşılığında vakfa bağış istendiği, beton alımı konusunda baskı yapıldığı ve bir kafe ruhsat devri sürecinde para alındığı iddialarına yer verildi.

İSTENEN CEZALAR

Savcılık, Tanju Özcan hakkında toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Özcan’ın tüm suçlamaları reddettiği belirtildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Süleyman Can'a 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'aysa 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

