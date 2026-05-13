Oktay Kaynarca Hastaneye Kaldırıldı: Durumu Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca, sabah saatlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 2. Sayfa’dan Akif Yaman’ın haberine göre Kaynarca tedavi altına alındı. Sağlık durumu yakından takip ediliyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Yetkililer, ünlü ismin durumunun ciddi olmadığını ve uygulanan müdahalenin ardından tablonun stabil seyrettiğini bildirdi. İlk değerlendirmelerde gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruldu. Kaynarca’nın kısa süre içinde taburcu edilmesinin bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi