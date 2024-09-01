Yarın Akşama Kadar Sürecek! Ankara'yı Şiddetli Sağanak Vurdu

Meteoroloji ve Valiliğin uyarılarının ardından şiddetli sağanak Ankara'yı vurdu. Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, alt geçit, kapalı pazar ve otoparkları su bastı.

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak ile dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki kapalı pazar yeri ile bir alışveriş merkezinin kapalı otoparkını su bastı.

Yarın Akşama Kadar Sürecek! Ankara'yı Şiddetli Sağanak Vurdu - Resim : 1

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda araçlar hareket etmekte zorlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yolu açmak için çalışmaları sürdürüyor.

Yarın Akşama Kadar Sürecek! Ankara'yı Şiddetli Sağanak Vurdu - Resim : 2

Ankara Valiliği, saat 21.00'e kadar devam etmesi beklenen yağış nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

Yarın Akşama Kadar Sürecek! Ankara'yı Şiddetli Sağanak Vurdu - Resim : 3

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Kaynak: Ajanslar

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