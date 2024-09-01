İstanbul'un Ardından Ankara İçin Sağanak Alarmı

İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, Ankara için de valilikten uyarı geldi. Ankara Valiliği, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını bildirdi.

İstanbul'un Ardından Ankara İçin Sağanak Alarmı

Ankara Valiliği, bugün kentte etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, kentte 16.00 ile 21.00 saatleri arasında etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yerel kuvvetli olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

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Kaynak: AA

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