Ambulans Zincirleme Kazaya Karıştı: Yaralılar Var

Burdur- Afyonkarahisar kara yolunun Askeriye köyü yakınlarında Mustafa Ü. yönetimindeki hafif ticari araç ana yola çıktığı sırada, Burdur'dan Isparta'ya hasta sevk eden Serkan U. yönetimindeki ambulansın aynasına çarptı. Bu sırada Afyonkarahisar yönüne gitmekte Tuncer C. yönetimindeki cip de hafif ticari araca arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tuncer C. ile ambulans şoförünün yara almadığı kazada hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ü. ve eşi Fatma Ü. ile cipte yolcu olarak bulunan Berce C., Elif Beren C. ve Lale C. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan ambulanstaki sevk edilen hasta ise başka bir ambulansla Isparta'ya gönderildi

Kaynak: DHA