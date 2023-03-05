Yardım malzemelerini çalıp resmi araçla evine götüren emniyet müdürü serbest bırakıldı!

Deprem bölgesine gönderilen bir emniyet müdürünün, görev yerine dönerken yardım malzemelerini çaldığı ve resmi araçla evine götürdüğü kamera kayıtları ile tespit edildi. Emniyet müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yardım malzemelerini çalıp resmi araçla evine götüren emniyet müdürü serbest bırakıldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım organizasyonları ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgeye birçok güvenlik görevlisi görevlendirilmişti. Tekirdağ’da çevik kuvvet şube müdürü Yadigar I. da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görevlendirildi.

Emniyet müdürü, 26 Şubat’ta görevinin sona ermesi sonrası resmi otobüsle Tekirdağ’a döndü. Ancak otobüsle depremzedeler için hazırlanan birçok yardım malzemesini de Tekirdağ’a getirdiği tespit edildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın aktardığına göre; kamera kayıtlarından durumu tespit eden polisler, savcılık talimatıyla emniyet müdürünün evinde arama yaptı. Aramada çok sayıda yardım malzemesi bulundu.

Gözaltına alınan emniyet müdürü savcılık sorgusunun ardından ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz etti.

15 kilo köpek maması da götürmüş
Emniyet müdürünün evinde yapılan aramada bir jeneratör, ikisi büyük altı çadır, beş siyah renkli ara ve bağlantı kablosu, dokuz şişme yatak, beş uyku tulumu, beş seyahat çantası, yedi bere, iki bot, iki yağmurluk kaban, beş yağmurluk üstü, 15 kilo köpek maması, üç elektrikli ısıtıcı bulundu.

Belediye personeli tutuklanmıştı
10 Şubat’ta depremzedelere gönderilen malzemeleri çaldıkları iddia edilen Keşan belediyesi çalışanı dört kişi gözaltına alınmış, içlerinden birisi tutuklanmıştı.

20 Şubat’ta da Kahramanmaraş yardım malzemelerini çalmaya çalışan iki kişi tutuklanmıştı.

 
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