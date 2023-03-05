Gaziantep'te depremlerin etkisiyle taş tünelde yarıklar oluştu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Kozdere Mahallesi'nde dere yatağında bulunan, yaya ve hayvan geçişi için kullanılan, demir yolunun altındaki taş tünel hasar gördü.

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Gaziantep'te depremlerin etkisiyle taş tünelde yarıklar oluştu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan taş tünelde yarıklar oluştu.

Depremler, İslahiye'ye bağlı birçok kırsal mahallede hasara neden oldu. Kırsal Kozdere Mahallesi'nde dere yatağında bulunan, yaya ve hayvan geçişi için kullanılan, demir yolunun altındaki taş tünel de zarar gördü.

Demir yolundan yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan ve duvarlarında derin yarıklar oluşan yapı, ekipler tarafından enjeksiyon yöntemiyle çimento doldurularak onarılıyor. Bu işlemin ardından tünelin iç tarafı çelik hasır ile güçlendirilecek.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Şirin, AA muhabirine, köydeki evlerinin depremde büyük zarar gördüğünü söyledi.

Fay hattının bu bölgeden geçtiğini ifade eden Şirin, tünelde derin yarıklar oluştuğunu ve sarsıntının demir yolunda da hasara yol açtığını belirtti.

Demir yolu ve tüneldeki hasarın onarıldığını anlatan Şirin, "Ekipler bayağı uğraştı. Dere yatağındaki su tünelden geçiyordu. Köylüler oradan hayvanlarını geçiriyordu. İnsanlar odun getirmek için o tüneli kullanıyor." dedi.

 
 
 
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